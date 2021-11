Abusi edilizi a Camerota: scoperte opere realizzate senza permessi

CAMEROTA. Abusi edilizi, scatta l’ordine di ripristino dei luoghi. E’ accaduto a Camerota, in località Infreschi. Ad accertare le irregolarità i carabinieri del Parco, stazione di San Giovanni a Piro. Durante un sopralluogo in una azienda hanno infatti accertato la realizzazione di un porticato di circa 5 metri per tre completamente pavimentato e copertura a falda inclinata composta da due pilastri in muratura, l’ampliamento di un preesistente manufatto con ulteriore volume destinato a bagni, centralina di impianti e deposito, una superficie coperta destinata a banco bar e opere di sistemazione e di pavimentazione esterna.

Stando alle contestazioni «per le opere non risultano atti autorizzativi presso i competenti Uffici Comunali, come da attestazione fornita dal Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Camerota, né la parte ha esibito documentazione o avanzato istanze in merito».

Del caso è stato informato l’Ente Parco ha ha provveduto a emettere ordinanza ripristino dello stato dei luoghi. In caso contrario si avvierà la procedura in danno dei proprietari.