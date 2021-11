Vallo della Lucania nella governance nazionale dell’Associazione italiana Giovani Avvocati

Al primo Consiglio direttivo nazionale, tenutosi a Pescara e Chieti nei giorni 12/13 novembre, l’Avv. Roberto Scotti è stato nominato coordinatore nazionale del dipartimento di accesso alla professione e rapporti con il Ministero dell’Università e Ricerca.

Alla presenza di oltre 500 Avvocati provenienti da tutta Italia, è stata eletta la nuova governance dell’Associazione per il biennio 2021/2023 con alla guida il Presidente Francesco Paolo Perchinunno. La costante attività svolta dalla sezione di Vallo della Lucania nell’ultimo biennio ha garantito un prestigioso riconoscimento nazionale, con la nomina a coordinatore di dipartimento del Presidente di sezione Roberto Scotti.

I dipartimenti politici avranno il fondamentale ruolo di supporto della Presidenza e della Giunta nella formulazione di proposte di riforma della professione, di sviluppo e di tutela della Giovane Avvocatura nei rapporti con il Ministero.

“La sezione Aiga di Vallo della Lucania è onorata di avere per la prima volta una nomina a livello nazionale, per di più in un settore nevralgico come quello relativo all’accesso alla professione ed ai rapporti con il MUR. – dichiara il Vice Presidente di sezione Avv. Domenico Sica – Porteremo a livello nazionale le nostre idee e le nostre iniziative, che già ci hanno visto protagonisti di importanti collaborazioni con l’Università di Salerno ed il Tribunale di Vallo della Lucania, con il chiaro obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’Avvocatura, e sviluppare il ruolo della giovane Avvocatura nel campo universitario e di ricerca. Ringraziamo il Presidente Nazionale AIGA Francesco Paolo Perchinunno, ed il tesoriere Felice Napolitano, per la stima dimostrata, con la certezza che il nostro Presidente, Avv. Roberto Scotti, rappresenterà il nostro Foro ed i giovani professionisti che lo compongono, nel migliore dei modi, con la sua consueta professionalità e preparazione. Siamo sicuri, inoltre, che la nostra sezione sarà ulteriormente rappresentata nei prossimi mesi. Facciamo poi un grande in bocca al lupo al nuovo coordinatore regionale Avv. Gaetano Fontana, ed a tutti i rappresentanti della Campania inseriti nella nuova governance AIGA”, conclude l’Avv. Sica.