Vallo della Lucania, furti in via De Hippolytis: indagini in corso

VALLO DELLA LUCANIA. E’ allarme furti a Vallo della Lucania. Diversi i casi denunciati negli ultimi giorni, in particolare in via De Hippolytis, a pochi passi dal centro cittadini. I ladri sarebbero entrati nei giorni scorsi in diverse abitazioni portando via tutto quanto di valore si sono trovati davanti.

In un caso i malviventi sono stati messi in fuga dai proprietari. La famiglia si trovava in casa, i ladri, si sono arrampicati attraverso un balcone, sono riusciti ad alzare la persiana, ma a quel punto hanno visto delle persone nell’appartamento.

Così è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso. I malviventi, però, avevano già fatto altri colpi n zona. Stando ad alcune testimonianze sarebbero in tre ad agire, due uomini e una donna che si sposterebbero su un’auto scura.