Agropoli, camion perde il carico: disagi in via Cannetiello

AGROPOLI. Disagi in località Cannetiello ad Agropoli. Durante la mattinata un camion adibito al trasporto d’olio, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso parte del suo carico. La carreggiata, tra via Cannetiello e lo svincolo per la Sp35, è stata quindi compromessa dalla sostanza.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei carabinieri della compagnia di Agropoli e degli uomini della polizia municipale; questi ultimi hanno attivato il personale della PISSTA, ditta convenzionata per il ripristino e la pulizia delle strade post incidente.

Disagi si sono registrati alla circolazione considerato che la presenza dell’olio sull’asfalto ha reso necessaria la momentanea chiusura della corsia al traffico.