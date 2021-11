300 chili di rifiuti raccolti ad Omignano grazie ai volontari

OMIGNANO. Quasi 300 chili di rifiuti raccolti ad Omignano nell’arco di alcune ore. E’ il bilancio del Clean Up organizzato dai giovani di Cilento Clean Up, in collaborazione con Cilento per Unisa e il patrocinio del Comune.

300 chili di rifiuti raccolti: l’iniziativa

Nella giornata di ieri i volontari hanno indossato i guanti e hanno ripulito un’area prossima al campo sportivo di Omignano Scalo. Qui, a durante un sopralluogo, era già stata individuata la presenza di spazzatura abbandonata.

Così i giovani dell’associazione Clean Up Cilento, insieme anche ad alcuni studenti, si sono rimboccati le maniche e hanno impiegato alcune ore per rimuovere il tutto.

Il bilancio

Il bilancio dei rifiuti raccolti ad Omignano parla di oltre 46 chili di plastica, 28 di vetro, 33 di pneumatici e 100 chili di indifferenziato, cui si aggiungono ulteriori 90 chili di altro materiale. In zona presenti anche rifiuti RAEE.

Il commento

«Rivolgo un grazie particolare ai giovani volontari dell’associazione “Clean up Day” per aver dedicato le loro energie e il loro tempo per bonificare dai rifiuti alcune aree all’interno del territorio di Omignano. L’auspicio è che l’iniziativa sia anche di sprone a sensibilizzare in generale la tutela e la salvaguardia di spazi ed aree comuni». Queste le parole del sindaco di Omignano Raffaele Mondelli.