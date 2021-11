Viabilità: al via lavori sulla Sp10 a Buccino

La Provincia di Salerno consegna vari lavori di miglioramento della sicurezza stradale. Interventi programmati anche a Buccino, con opere per circa 61 mila euro, al confine con Palomonte, sulla Sp10. “Gli interventi sono già iniziati e sono lavori di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale con rifacimento di parte della segnaletica orizzontale”, chiarisce il presidente della Provincia Michele Strianese.

Da Palazzo Sant’Agostino hanno programmato anche opere sulla SP 24 e sulla SP 254 in aree limitrofe all’Università di Salerno, nel comune di Fisciano, per l’importo netto di 145.398,34 euro.

Le opere inizieranno in questo caso intorno al 15 novembre.

“Apriamo nuovi cantieri – commenta Strianese – per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”