Posidonia spiaggiata ad Agropoli: affidato incarico per un progetto di rimozione

AGROPOLI. Potrebbe esserci una svolta per la rimozione dei banchi di posidonia oceanica spiaggiati sui litorali del Lido Azzurro e della Marina. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha infatti dato mandato al Responsabile del Servizio Porto e Demanio di individuare un professionista che ha già effettuato studi analoghi per affidargli la progettazione dell’intervento di rimozione e smaltimento della posidonia spiaggiata.

Il problema degli accumuli di questa pianta marina, comunemente chiamata alga, è ormai atavico: le mareggiate trasportano la posidonia a riva con le mareggiate e le difficoltà di smaltimento da circa 15 anni hanno portato le amministrazioni comunali che si sono succedute ad accumularla ai margini delle spiagge del porto e del Lido Azzurro. Ora, però, si sono create delle varie e proprie montagne che deturpano la zona.

Purtroppo la quantità di piante marine spiaggiate è elevata e i costi di smaltimento notevoli. Il Comune ha ottenuto un finanziamento dalla regione Campania di 500mila euro per rimuoverle, una cifra comunque esigua; a ciò si aggiunge una normativa non ben definita. Servirà dunque un impresa per poterle eliminare tutte.