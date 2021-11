Auto a fuoco a Camerota, indagini in corso

CAMEROTA. Auto a fuoco in via Diaz, indagini in corso. La vettura era di proprietà di un 80enne laziale, ex dipendente di una società addetta alla manutenzione degli edifici del Ministero della Difesa. L’episodio è accaduto nella frazione Lentiscosa tra giovedì e venerdì notte.

Auto a fuoco: le indagini

I carabinieri della stazione di Camerota, guidati dal comandante Francesco Carelli, hanno avviato le indagini per chiarire se le fiamme siano di origine dolosa o si siano originate per motivi accidentali. Acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

I fatti

L’episodio è avvenuto intorno alle 2 di notte; immediato sul posto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo, presenti anche i carabinieri.

I resti del veicolo sono stati rimossi e posti sotto sequestro. I vigili del fuoco di Salerno invieranno nei prossimi giorni una relazione sul caso dalla quale potrebbero emergere le cause dell’incendio.