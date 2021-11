L’Almanacco del 12 Novembre 2021

Almanacco del 12 Novembre 2021:

Santi del giorno: San Renato

San Livinio (Martire)

San Cuniberto di Colonia (Vescovo)

San Machar di Aberdeen (Vescovo)

San Margarito Flores Garcia (Sacerdote e Martire)

San Nilo il Sinaita (Confessore)

Sant’Emiliano della Cogolla (Monaco)

Etimologia: Renato, deriva con ogni probabilità da una radice celtica dall’oscuro significato, che ha dato origine al latino “renatus”, “nato a nuova vita”, che conobbe molta fortuna tra le comunità cristiane. Pur essendo oggi estremamente diffuso, è stato per secoli una vera rarità.

Proverbio del giorno:

L’oro non compra tutto.

Aforisma del giorno:

Beltà e follia vanno spesso in compagnia. (Proverbio)

Accadde Oggi:

2003 – Strage di Nassiriya: Alle 10,40 (8,40 ora italiana) un camion sfonda la recinzione della base italiana dei Carabinieri a Nassiriya, capoluogo della regione irachena di Dhi Qar, aprendo la strada a un’autobomba caricata con 300kg di esplosivo. Una potenza altamente distruttiva i cui effetti vengono limitati in parte dal tempestivo intervento del carabiniere di guardia all’ingresso (Andrea Filippa), che riesce a uccidere i due attentatori, impedendo loro di arrivare all’interno della caserma. L’esplosione è tremenda e il bollettino consegna una drammatica strage: 12 militari dell’Arma, 5 dell’Esercito, 2 civili italiani e 9 iracheni (tra cui 4 bambini), cui vanno aggiunti venti feriti più o meno gravi.

Sei nato oggi? Per sentirti vivo ed essere soddisfatto della tua vita hai bisogno di continue emozioni e preferisci, se occorre, affrontare situazioni difficili piuttosto che ingrigire nel tran tran quotidiano. Nel lavoro sei un ottimo manager o un grintoso imprenditore. In amore sai amare come pochi, ma non sempre le tue scelte sono razionali.

Celebrità nate in questo giorno:

1929 – Grace Kelly: Per le cronache rosa era la principessa Grace, nel mondo del cinema è stata un’attrice di straordinario fascino ed eleganza. Nata a Filadelfia, in Pennsylvania, e morta nel 1982 a Cap-d’Ail.

1969 – Mietta: Nata a Taranto e registrata all’anagrafe come Daniela Miglietta, è una cantante che si distingue per la voce di soprano drammatico. Debutta come attrice, interpretando il ruolo di un’aspirante cantante in uno sceneggiato radiofonico. Nel 1988 partecipa al Festivalbar e l’anno dopo vince il Festival di Sanremo con il brano Canzoni, ricevendo anche il Premio della Critica, il Telegatto d’argento come miglior artista emergente e il Disco d’oro per le oltre centomila copie vendute.

1982 – Anne Hathaway: Americana di New York, è tra i nuovi volti del grande cinema di Hollywood, dove approda recitando nelle pellicole della Disney. Raggiunta la celebrità con Il diavolo veste Prada.

Scomparsi oggi:

2006 – Mario Merola: Che sia stato il re della sceneggiata non ci sono dubbi, com’è altrettanto indiscutibile che sia uno dei “figli di Napoli” più conosciuti all’estero, in particolare tra gli italiani di Manhattan.

1992 – Giulio Carlo Argan: Insigne storico dell’arte e accademico, prestato per un periodo alla politica, è stato l’autore di un manuale sulla storia dell’arte su cui si sono formate generazioni di studenti.