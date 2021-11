Castelnuovo: ad Emilio Coccaro, saranno intitolati i laboratori dell’Ancel Keys

CASTELNUOVO CILENTO. Saranno intitolati, domani 13 Novembre alle ore 10.30, al Professore Emilio Coccaro, i laboratori didattici di Sala e Vendita e di Enogastronomia dell’ala “storica” dell’Istituto Alberghiero “Ancel Keys“.

Il Dirigente Scolastico, Maria Masella, il professore Osvaldo Marrocco, il Consiglio d’Istituto, gli studenti, “riconoscono nella figura del Prof Coccaro, il merito e l’onore di essere stato fondatore di questo Istituto”.

“Per questo progetto, si adoperò spendendosi con sgancia e lungimiranza col fermo proposito di dare vita a un Polo professionale della Ristorazione e dell’Accoglienza al servizio dello sviluppo del Cilento”– queste le parole dell’intero consiglio d’istituto.

La carriera scolastica del Prof. Coccaro

Emilio Coccaro, nato nel 1941 e scomparso quest’anno, consegue la Laurea in Pedagogia nel 1972, presso l’Università degli Studi di Salerno. La sua carriera scolastica inizia al Nord, in provincia di Varese. Di rientro in Cilento, insegna Lettere alle Scuole medie a Salento, a Piaggine e a Vallo Scalo.

Considerato un “monumento” dell’istruzione e della formazione; non solo per la sua attività educatica e didattica svolta sempre con oculatezza e con attenzione a favore di ogni studente, innanzitutto come persona.

Nel 1998 l’inaugurazione come sede distaccata del “Virtuoso” di Salerno, poi del “Marconi” di Vallo. E’ stato Direttore della Scuola per anni, non ha mai smesso di difendere e potenziare l’identità di questa Istituzione scolastica, lottando con coraggio contro ogni tentavibo di assorbimento, di alterazione o di snaturamento.

E’ al Prof Coccaro che tutti hanno guardato con rispetto e affetto, quando nel 2009, l’Istituto Alberghiero, ha ottenuto l’autonomia. Tributandogli i meriti quando ci fu l’intitolazione al celebre fisiologo americano/ cilentano Ancel Keys.

Le motivazioni

“Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del Maggio 2021, ha inteso ricordare Emilio Coccaro con una targa, intitolandogli i laboratori (storici) di Sala e di Enogastronomia.

Il suo impegno è sempre andato oltre; convinto che fosse indispensabile assicurare al nostro territorio una scuola di istruzione e di formazione professionale, insieme al Sindaco Leoni si impegnò per la parte burocratica, bussando a qualsiasi porta pur di ottenere un Istituto Alberghiero.

Il suo obiettivo era garantire al Cilento un centro formativo stabile in linea con la sua vocazione turistica, possiamo affermare che ci è riusciti e siamo orgogliosi di rendergli questo grande tributo”– queste le parole della Dirigente D’Istituto.