Castellabate ricorda Paolo De Cunto, podestà

CASTELLABATE. Uno spazio pubblico della città porterà il nome del podestà Paolo De Cunto. L’amministrazione comunale, sollecitata da un familiare, ha deciso di riconoscere i meriti di un personaggio che ha guidato l’Ente in un momento storico complicato. La scelta è caduta su uno slargo di San Marco di Castellabate e precisamente alla via Pozzillo.

Chi era Paolo De Cunto

Francesco Paolo De Cunto nato a Castellabate il 3.10.1888 da Vincenzo De Cunto e La Pastina Girolama, deceduto in Roma il 2.6.1945, imprenditore agricolo, ha ricoperto il ruolo Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Salerno n. 624 del 30.7.1940, nonché il ruolo di Podestà del Comune di Castellabate con decreto prefettizio n. 624 del 15.10.1941.

“Chiamato ad occupare una carica importante in un momento storico delicato per il territorio comunale e per l’intera Nazione – fanno sapere da palazzo di città – Paolo De Cunto ha svolto il proprio incarico in maniera ammirevole. Fece istituire l’ufficio di Stato Civile alla Frazione San Marco, occupandosi dei lavori di completamento ed ampliamento del Cimitero comunale e alle prime opere di difesa dell’abitato della Frazione di Santa Maria dall’azione del mare. Nel 1941 fornì il comune di Castellabate del primo trasporto funebre con automezzo, abolendo il trasporto con carro e cavallo; istituì altresì il Regolamento per il servizio pubblico di Autonoleggio da rimessa”.