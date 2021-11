Capaccio Paestum indossa l’abito del Natale

Capaccio Paestum si illumina in vista del Natale. L’amministrazione comunale ha definito le aree che verranno illuminate; si punterà sulle strade principali della città, le rotatorie, gli alberi, le chiese e le caserme.

Luminarie artistiche saranno sul lungomare della Laura, a Licinella, in via Italia 61, in via Magna Graecia a Capaccio Scalo e nella ztl di Paestum.

A Capaccio Scalo, lungo viale della Repubblica, ad essere illuminati saranno gli alberi esistenti. Tronchi illuminati anche nel Giardino del Consorzio di Bonifica, nel parco la Collinetta, nella Villa Comunale di Torre di Mare; in queste aree previsti anche soggetti a terra, così come a Capaccio Scalo dove sarà installato un pacco regalo luminoso ed un albero di Natale; quest’ultimo addobbo sarà anche presso le chiese e le Caserme; tutte avranno anche una stella luminosa.

Saranno infine illuminate le facciate del municipio e del tabacchificio; le rotatorie di via Magna Graecia, viale della Repubblica, Ponte Barizzo e Cerro. La rotatoria al centro di piazza Santini avrà anche delle luminarie a terra; qui, inoltre, saranno addobbati gli alberi.

Infine assumerà carattere suggestivo “Vico Tavernelle” con un tunnel di luci.