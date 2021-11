Liste d’attesa negli ospedali di Cilento e Diano, Codacons chiede chiarimenti

Il presidente del Codacons Cilento Bartolomeo Lanzara chiede chiarimenti sulla situazione delle liste d’attesa negli ospedali di Polla, Vallo della Lucania e Sapri. Lanzara evidenzia una situazione di preoccupazione aggravata dall’emergenza sanitaria in corso. Molti cittadini hanno espresso preoccupazione e il presidente dell’associazione è intervenuto con una lettera di richiesta di chiarimenti indirizzata al Presidente della Regione Campania e al direttore generale dell’Asl.

«Da tempo ci vengono segnalati problemi dei ritardi delle liste di attesa negli ospedali dell’area Parco – spiega Bartolomeo Lanzara, presidente del Codacons Cilento – . Quindi da tempo i mass media denunciano oltre la carenze di personale negli ospedali di Agropoli, Polla, Vallo della Lucania, Sapri anche le lunghe attese per ricevere prestazioni mediche spesso di vitale importanza per i cittadini. Una situazione divenuta, nel tempo, ormai insostenibile da parte dei cittadini drammaticamente peggiorata dalla pandemia in atto».

«Riceviamo continue segnalazioni di ritardi nel recupero delle prestazioni sanitarie rinviate a causa del covid, – sottolinea Lanzara – nonostante i fondi destinati a tale scopo dal decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104, fino alla L. n. 106/2021, nella quale sono previsti sostegni riguardanti le liste di attesa e le prestazioni specialistiche ambulatoriali per i pazienti ex Covid – 19. Fondi ancora disponibili come previsto nel Decreto Sostegno bis – conclude Lanzara –. Per questo ho chiesto chiarimenti urgenti su cosa prevede il piano regionale per il recupero delle liste d’attesa e i fondi previsti per gli ospedali indicati»