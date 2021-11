Agropoli: Natale solidale con l’associazione “Gabry Little Hero”, ecco come aderire

Anche Agropoli si appresta a vivere un Natale Solidale. La Città, infatti, parteciperà alla raccolta fondi in collaborazione con l’associazione “Gabry Little Hero”. Attraverso l’acquisto di un panettone o un pandoro, realizzati in una pasticceria di Biella, famosa per la preparazione di panettoni di alta qualità, infatti, sarà possibile contribuire alle attività che mette in campo l’associazione per sostenere le malattie rare.

La storia di Gabriele

L’associazione di volontariato, nasce dal vissuto di un piccolo eroe di nome Gabriele; unico caso in Italia di bambino affetto da malattia rara di nome SIFD.

Gabriele, ad appena due anni di vita, nel 2019, è stato sottoposto al trapianto del midollo osseo, grazie al quale ha potuto vivere fuori dall’ospedale. Nel giugno del 2020, è stata creata l’associazione per supportare tutti i bambini che nascono con malattie rare; che hanno bisogno del sostegno di tutti e della continua ricerca sul campo da parte dei medici impegnati negli ospedali di tutta Italia.

Il papà del piccolo Gabriele, il signor Cristiano Costanzo, insieme alla moglie Filomena, hanno deciso di intraprendere questa missione: “portare avanti iniziative solidali e “contagiare” il più possibile d’amore le persone”. Da qui il nome: “Natale contagioso”.

Oggi questa parola incute timore, ma se veniamo contagiati solo da amore e solidarietà verso il prossimo, allora ben venga.

Agropoli non è rimasta in silenzio. Chiede a tutti di partecipare a questa iniziativa benefica; portando un po’ di serenità ai bambini colpiti da malattie rare e alle loro famiglie; in vista soprattutto di un periodo particolarmente sentito come il Natale. I soldi ricavati, inoltre, serviranno all’acquisto di attrezzature che porteranno ad ampliare la spiaggia per disabili, presente nel Comune di Agropoli.

E’ possibile sostenere l’associazione effettuando un bonifico bancario sul conto intestato a:

“Gabry Little Hero” INTESA SANPAOLO

IBAN- IT63M0306909606100000173216 CAUSALE “NATALE CONTAGIOSO“