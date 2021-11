Futani e Laurito riaprono le scuole: escluso rischio covid

Buone notizie da Futani e Laurito sul fronte covid. I tamponi cui sono stati sottoposti gli studenti durante il weekend hanno dato esito negativo. Nessun contagiato dal coronavirus e possibilità di ritorno a scuola in sicurezza. «Considerato l’esito negativo dei tamponi e l’intervento di sanificazione effettuato nei giorni scorsi in tutti i plessi scolastici, oggi 9 novembre 2021 riprenderanno in presenza tutte le attività didattiche”, fanno sapere da palazzo di città.

Anche a Laurito riaprono le scuole

Ritorno in classe anche per gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Laurito. Anche qui, infatti, sono risultati negativi tutti i tamponi cui si erano sottoposti i soggetti entrati in contatto con un cittadino positivo al covid.

La situazione negli altri comuni

Restano chiuse, invece, le scuole a Centola dove ieri sono sono registrati 3 nuovi contagi ma ben 15 guariti. Sempre ieri, invece, il sindaco di Camerota Mario Scarpitta ha disposto la chiusura delle scuole della frazione Marina e del palazzetto dello sport per talune positività riscontrate nella frazione costiera.