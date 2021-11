Angela Durazzo, da miss ad ambasciatrice delle bellezze di Ascea

Settimana ricca di impegni per la bellissima Angela Durazzo che, dopo aver conquistato il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza Campania” ed essersi aggiudicata il biglietto per la semifinale del concorso di Miss Italia, ha firmato l’autorizzazione a titolo gratuito alla pubblicazione e diffusione della sua immagine per la promozione del Comune nel quale lavora e risiede, Ascea.

“La sua bellezza e il suo talento si coniugano perfettamente con le bellezze paesaggistiche del nostro territorio – scrive il Sindaco Pietro D’Angiolillo – Grazie di cuore Angela…. Ascea è con te e vicina ai tuoi sogni. Vola verso la finale di Miss Italia e oltre. Lo meriti.”

La preziosa collaborazione con Angela, rappresenterà, per il Comune cilentano, un importante veicolo di promozione culturale nonché di volarizzazione dell’economia turistica, considerata l’importanza che la manifestazione di Miss Italia ha da sempre sul territorio nazionale.