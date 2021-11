AGROPOLI. Via il mammografo dall’ospedale di Agropoli. A denunciarlo il consigliere di minoranza Gisella Botticchio. «Si portano via anche il mammografo che fu inaugurato nel 2019 e grazie al quale fino a poco tempo fa ha eseguito oltre 1600 screening per la prevenzione del tumore al seno», ha detto il consigliere comunale.

«Oggi ci privano anche del mammografo di ultima generazione e con un costo elevato». Sembrerebbe che l’apparecchio serva all’ospedale “Ruggi” di Salerno, men tre il presidio ospedaliero agropolese resterebbe attivo unicamente come ospedale covid, oltre al punto di primo soccorso.

«Perdiamo un altro prezzo perché questa è una struttura covid – accusa Botticchio – Depredarci dei beni che abbiamo è vergognoso. I politici intervengano».