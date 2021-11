Vallo della Lucania: ritorna “La Notte Bianca”

Dopo un po’ di tempo e – soprattutto – la forzata assenza dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, torna finalmente la Notte Bianca a Vallo della Lucania.

Nell’ambito di tantissime iniziative messe in campo nel Comune dove da poco più di un mese è stato eletto Sindaco a larga maggioranza il dott. Antonio Sansone, la manifestazione è in programma martedì 7 Dicembre ed ha come titolo: mercatini, shopping & divertimento nel cuore del Cilento.

Nella meravigliosa cittadina, dunque, a partire dal crepuscolo e sino a notte inoltrata, artisti di strada, comici, esibizioni musicali e tante altre attrazioni daranno ufficialmente il via ad un periodo nel quale non mancheranno tanti gustosi appuntamenti.

In un momento in cui è ancora necessario tenere alta la soglia d’attenzione a causa dei crescenti contagi, arriva da Vallo della Lucania un’esortazione, un incitamento ed una speranza affinché la notte si manifesti con tutto il carico di suggestioni e ispirazioni che porta con sé allo shopping durante il periodo più bello dell’anno.

E’ ricco e corposo – come detto – il programma del “Natale Vallese 2021”, voluto fortemente dalla nuova amministrazione comunale, ma immediatamente sposato da tante associazioni locali e supportato dalla fattiva collaborazione dei commercianti. Il primo appuntamento sarà, dunque, la Notte Bianca, evento in cui musica e cabaret garantiranno una lunga serata di energia e adrenalina, illuminata da presenze artistiche di spessore ed impreziosita da performances di artisti di strada, live music, dj set e mercatini di Natale.

Subito grande lavoro, dunque, per Virginia Casaburi, consigliere comunale delegato, per le associazioni coinvolte e per Francesco Sottolano e Gerri Guerrieri,non nuovi ad impegni nell’organizzazione di eventi di successo nel Cilento, a cui è affidata la direzione artistica .

Ancora top secret i nomi degli ospiti, di calibro nazionale e capaci di abbracciare ogni fascia d’età. L’auspicio, in ogni caso, è quello di dare visibilità agli operatori economici del territorio in occasione dello shopping natalizio, ma anche quello di far vivere a tutti una serata indimenticabile, nel cuore del Cilento, a Vallo della Lucania.