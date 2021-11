L’Almanacco dell’8 Novembre 2021

Almanacco dell’8 Novembre 2021:

Santi del giorno: San Goffredo di Amiens (Vescovo)

Santi Quattro Coronati (Martiri)

Sant’Adeodato I (o Deusdedit, Papa)

San Severo di Cagliari (Vescovo e Martire)

San Villeado di Brema (Vescovo)

Etimologia: Goffredo, dal germanico “Godefrit”, composto da “Got”, “Dio”, e da “fridu”, “amicizia”, nel significato di “amicizia (pace) di Dio”, questo personale si diffuse in Italia dopo la prima Crociata, grazie al prestigio di Goffredo di Buglione, che liberò Gerusalemme nel 1099. Oggi è presente quasi esclusivamente nel Centro Italia.

Proverbio del giorno:

Acqua di novembre, benedizione dei prati.

Aforisma del giorno:

Colui che incolpa gli altri delle proprie disgrazie è un ignorante: colui che incolpa se stesso comincia a migliorare; il galantuomo non incolpa nè sè nè gli altri, ma pensa a rimediarvi. (C. Cantù)

Accadde Oggi:

1934 – Pirandello riceve il Nobel«Per il suo coraggio e l’ingegnosa ripresentazione dell’arte drammatica e teatrale» con questa motivazione, nel 1934, venne assegnato a Luigi Pirandello il Nobel per la Letteratura.

1895 – Röntgen scopre i raggi X: Lo scheletro di una mano sinistra con una fede nuziale all’anulare. È ciò che apparve sulla prima radiografia della storia, compiuta dal fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen sulla mano della propria consorte.

Sei nato oggi? Sei testardo, coraggioso e determinato. Se decidi di raggiungere una posizione importante nel lavoro, nulla riuscirà a fermarti e vedrai le tue ambizioni coronate dal successo, se pure dopo anni. In amore sai essere molto appassionato, ma, purtroppo, sei terribilmente geloso e questo tuo difetto rischia d’incrinare anche rapporti validissimi. Cerca di controllarti: sarà meglio per tutti.

Celebrità nate in questo giorno:

1935 – Alain Delon: Attore simbolo del cinema francese, il suo nome è entrato nel linguaggio comune come termine di paragone del fascino maschile. Nato a Sceaux, nel nord della Francia.

1936 – Virna Lisi Tra le attrici più affascinanti del cinema italiano, nasce ad Ancona ma vive per molto a Jesi, prima di trasferirsi a Roma con la sua famiglia.

1966 – Gordon Ramsay: Se non si dà il massimo, e anche di più, ai fornelli, averlo come giudice è un incubo! Nato a Johnstone, in Scozia.

Scomparsi oggi:

2016 – Umberto Veronesi : Nato a Milano, è considerato una personalità di primo piano del campo medico e della ricerca scientifica in generale. Ha dedicato la sua carriera allo studio, prevenzione e cura del cancro.