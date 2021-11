Roccadaspide pensa al Natale con l’installazione delle luminarie

ROCCADASPIDE. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gabriele Iuliano, si prepara alle festività natalizie. Nello specifico, l’Ente, intende addobbare a festa le vie principali del Centro Urbano, posizionando, altresì, un albero in Piazza XX Settembre.

Pertanto, il Comune, ha deciso di acquisire un preventivo di spesa per per l’installazione delle luminarie, che resteranno accese fino al mese di Gennaio 2022, per una spesa complessiva di 21.000,00 euro.

“Ogni anno nel centro cilentano, in occasione delle Sante Festività Natalizie, si sono organizzate una serie di iniziative, volte soprattutto a ricreare un’atmosfera festosa, per far vivere ai bambini attimi di spensieratezza;

quest’anno a maggior ragione vista la graduale ripresa di tutte le manifestazioni, dopo lo stop dovuto alla pandemia”– fanno sapere da palazzo di città.