Viabilità: Anas programma interventi su SS19, tra Casalbuono e Casaletto

Possibili disagi per chi viaggia sulla SS19. Lo ha annunciato l’Anas, precisando che Per approfondimenti propedeutici alla progettazione di un intervento di manutenzione programmata su un ponte” sono previste limitazioni al transito sulla ss19 “delle Calabrie”. Il tratto in interessato è quello tra Casalbuono e Casaletto Spartano.

Nel dettaglio, nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 novembre 2021, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 17.00 – sarà attivo il senso unico alternato tra il km 101,200 ed il km 102,000.

Lungo la strada statale 19 “delle Calabrie” sono in corso, tra le altre, attività di progettazione di un intervento di manutenzione programmata sul ponte del Re al km 101,620, in provincia di Salerno; per l’esecuzione di alcuni approfondimenti e ispezioni legati a tale progettazione si rendono necessarie limitazioni al transito nella tratta compresa tra i territori comunali di Casalbuono e Casaletto Spartano.