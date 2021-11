Santa Marina, Fortunato: “Ecco i nuovi progetti per il territorio”

SANTA MARINA. Nuovi finanziamenti in arrivo ed altri progetti già avviati. A fare il punto della situazione è il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato. «Il nostro comune – ha detto – è beneficiario di due finanziamenti. Opere per oltre 700mila euro per la sentieristica e l’antincendio». Gli interventi interesseranno l’area collinare da Santa Marina verso Lupinata e Policastro e garantiranno la messa in sicurezza e la sistemazione dei sentieri.

«Questi lavori ci permetteranno di valorizzare la parte più importante e bella della collina del nostro comune che non tutti conoscono – ha detto Fortunato – da qui sarà possibile ammirare il nostro Golfo. L’intervento potrà essere anche un motore turistico durante il periodi estivo».

«Presto saranno pubblicati i bandi per i iniziare i lavori e spero per l’estate possiamo già usufruire di questi percorsi naturalistici», aggiunge.

Ma questa non è l’unica novità: bandi saranno pubblicati entro breve tempo anche «per messa in sicurezza del fiume, per l’apertura di nuovi canali di bonifica nella zona di Policastro, mentre già realizzando opere presso il canale Fratta per mettere in sicurezza tutto il versante da Lupinata a Policastro», dice il primo cittadino.

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla via del Mare Policastro – Scario che nascerà grazie ad un accordo tra i due comuni e prevedrà anche una pista ciclabile e pedonale di circa 9km. Sempre lungo il litorale si lavora per interventi contro l’erosione costiera. «Questa nuova esperienza amministrativa è iniziata nel segno della fattività», la chiosa di Fortunato.