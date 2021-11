L’Almanacco del 6 Novembre 2021

Almanacco del 6 Novembre 2021:

Santi del giorno: San Leonardo di Noblac (Eremita)

San Demetrio (Vescovo)

San Melanio (Vescovo)

San Protasio di Losanna (Vescovo)

San Severo di Barcellona (Vescovo e Martire)

San Vinnoco (Abate)

Sant’Emiliano (Vescovo)

Sant’Iltuto (Iltud Farchog, Abate e Fondatore)

Santa Beatrice di Olive (Monaca cistercense)

Etimologia: Leonardo, dal personale longobardo “Leonhart”, “che ha la forza di un leone”, è diffuso sin dal VI secolo, sia tra i Germani che a Roma, con la forma latina “Leonardus”.

Proverbio del giorno:

Novembre gelato, addio seminato.

Aforisma del giorno:

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. (Gesù)

Accadde Oggi:

2010 – Crolla la palestra dei gladiatori a Pompei Alle prime ore dell’alba di sabato 6 novembre viene giù la schola armaturaum, la storica “palestra dei gladiatori” degli scavi di Pompei.

Sei nato oggi? Hai un’intelligenza acutissima e percezioni quasi paranormali. Negli studi e nel lavoro riveli un’altissima capacità di concentrazione e raggiungi risultati eccezionali. Ti innamori facilmente e, nella prima parte della vita, le tue conquiste non si contano. Nel tempo, però, ti farai più riflessivo e raggiungerai la stabilità.

Celebrità nate in questo giorno:

1954 – Mango: Nato a Lagonegro, in provincia di Potenza, è stato uno dei cantautori più raffinati delle musica leggera italiana, stimato da numerosi colleghi che hanno inciso brani scritti da lui.

1970 – Ethan Hawke Americano di Austin, capitale del Texas, è un noto attore, stimato anche come sceneggiatore e scrittore, con all’attivo due romanzi Amore giovane (1996) e Mercoledì delle ceneri (2002).

Scomparsi oggi:

1893 – Pyotr Tchaikovsky: Compositore tra i massimi della storia della musica e autore di sinfonie tra le più popolari al mondo, fu tra i maggiori interpreti del romanticismo musicale. Nato a Kamsko-Votkinsk.

2007 – Enzo Biagi: Nato a Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna, è considerato tra i padri del giornalismo italiano. Fu popolare anche come conduttore televisivo. Il giornalismo era il sogno della sua vita.