New Basket Agropoli Paestum corsara ad Angri

Importante vittoria della New Basket Agropoli Paestum sul campo della Pallacanestro Angri. I delfini hanno

centrato la seconda vittoria stagionale al Palasport di Angri, dopo una grande prestazione corale in

entrambe le fasi di gioco.

La gara è stata equilibrata nei primi due quarti. I padroni di casa hanno chiuso sul +4 il primo tempo.

Nel 3° quarto, i cilentani hanno piazzato l’allungo decisivo, giocando una pallacanestro di intensità e

collaborazione su entrambe le metà campo, trovando il giusto ritmo in fase offensiva.

I ragazzi di coach Lepre hanno chiuso il match nel 4° quarto sul 76-85, centrando una vittoria fondamentale

per il morale e per la classifica.

Queste le parole di un soddisfatto coach Lepre a fine partita: “Abbiamo giocato una grande partita di

squadra. Sono molto contento della prestazione dei ragazzi, hanno dimostrato di avere dei valori

importanti oltre quelli prettamente sportivi. Siamo un grande gruppo, venire a vincere ad Angri non è facile

per nessuno, con un’atmosfera calorosa e una cornice di pubblico importante. Sono felice per la società, lo

staff e i ragazzi, ci meritiamo questa vittoria dopo alcuni episodi sfavorevoli.”

La New Basket Agropoli Paestum tocca quota 4 punti in classifica e domenica 7 novembre è attesa per

un’altra trasferta al “PALASILVESTRI” contro Pallacanestro Salerno.

Tabellini

New Basket Agropoli Paestum

Pekic 17, Farese 8, Landgren 10, Borrelli 14, Lepre 9,Molinario 4, Dell’Omo 23, Norci, D’Urzo, Giuliano,

Cesario.

Pall.Angri

Chirico 5, Izzo 21, Sako 2, Terzi 6, Iannicelli 11, Markovic 23, Cirillo, D’Apice 2, Di Domenico 2, Cascone,

Ruggiero, Drammeh 4.