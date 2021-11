Polla programma la rigenerazione urbana del centro storico

POLLA. Il Comune, amministrato dal Sindaco Massimo Loviso, partecipa al bando per la rigenerazione urbana del centro storico; programmi di riqualificazione localizzato in ambienti degradati e che necessitano di essere valorizzati per migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Ecco le intenzioni dell’Ente

L’amministrazione comunale punta a riqualificare 3 edifici individuati nel centro storico per la valorizzazione del territorio; i fabbricati interessati dagli interventi sono tutti nella disponibilità comunale e, pertanto, non necessita di alcuna procedura per l’acquisizione di immobili.

Il progetto dei lavori prevede un importo complessivo pari a 2.069.526,25 euro, di cui 1.209.840,00 per i lavori e 854.872,94 di somme messe a disposizione.

Il Comune di Polla intende partecipare al bando per ricevere i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Campania con il decreto del 10 agosto 2021.

E’ stato, infatti, approvato il progetto per la rigenerazione urbana per una spesa complessiva di 32.094.300,00 euro.