Incidente a Ceraso, auto si ribalta: un ferito

E’ stato trasferito al pronto soccorso del “San Luca” l’automobilista protagonista di un incidente stradale avvenuto questa mattina in località Santa Barbara di Ceraso. L’uomo viaggiava a bordo della sua auto, una Renault Kangoo, quando per cause ancora da accertare il mezzo si è ribaltato adagiandosi su un fianco.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Vallo della Lucania che hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura, successivamente rimossa dal carroattrezzi.

A soccorrere il ferito i sanitari della Misericordia di Vallo. L’uomo non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.