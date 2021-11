Angela Durazzo, dal Cilento a Miss Italia

Il Cilento in corsa per la finale di Miss Italia. Sarà Angela Durazzo residente ad Ascea a rappresentare il territorio a sud di Salerno nel concorso di bellezza più longevo d’Italia.

Dopo l’incoronazione di Daniela Ferolla di Ceraso nel 2001 e il terzo posto di Vincenza Botti di Vallo della Lucania, è la volta della 22enne di Ascea che dopo varie tappe regionali è pronta alla sfida nazionale.

Angela Durazzo in semifinale a Miss Italia

Angela è in semifinale ed ha tutte le carte in regola per a accedere alla finale in programma per dicembre. La ragazza dalla bellezza mediterranea è nata a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli ed è cresciuta tra Pimonte un piccolo paesino dei Monti Lattari, vicinissimo alla costiera Amalfitana e Sorrentina e Ascea dove ha trascorso tutte le estati della sua vita e dove si è trasferita definitamente nel 2019.

Bellezza ma non solo. Angela studia Letteratura straniera all’università di Napoli, Federico II, le mancano due esami alla laurea e nel contempo lavora come segretaria amministrativa di una ditta edile e d’estate gestisce due B&B di famiglia ad Ascea.

“È stato il mio primo concorso di bellezza – dice – non mi aspettavo di arrivare alla semifinale nazionale non avendo molta esperienza nel campo dello spettacolo e della moda come la maggior parte delle ragazze che partecipano a questi concorsi, ma ce l’ho fatta e quindi ora ho un nuovo traguardo, sperando di arrivare più lontano possibile anche in questo che è un nuovo mondo per me”.

Ad Angela sono arrivati subito i complimenti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro D’Angiolillo che in una delibera sostiene la splendida avventura della Miss che promuoverà il territorio di Ascea con le sue bellezze storiche e paesaggistiche.