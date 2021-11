“Una favola azzurra e grigia”: giovani cilentani protagonisti del film | VIDEO

Ancora un film girato nel Cilento, ma questa volta i protagonisti sono i ragazzi residenti a Sessa Cilento, Omignano e Stella Cilento.

“Una favola azzurra e grigia”, questo è il titolo della pellicola. La trama ruota attorno all’argomento dell’eterno conflitto tra il bene e il male, la luce e le tenebre.

“Una favola azzurra e grigia”: la trama

In uno stile fiabesco si dipana la storia di due contrastanti paeselli popolati da giovanissimi abitanti. L’invidia degli scuri abitanti di Grigionia, governati dalla strega Arakne, per i coloratissimi abitanti di Azzurrandia, governati dalla sirena Partenope, sfocia in una guerra combattuta senza esclusione di colpi.

La lotta dei Grigioni contro se stessi diviene la lotta contro il prossimo su cui si riversano i propri problemi irrisolti. L’equilibrio degli Azzurri, empatici e coscienti dei propri limiti, basterà a riportare la pace nella regione?

Lo staff

La regia è stata affidata da Renato Salvetti, con il supporto Davide Aronica. I ragazzi protagonisti del film hanno avuto due insegnanti d’eccezione: le attrici Franca Abategiovanni e Marina Sorrenti. Il tutto ha avuto la direzione del maestro Ruggero Cappuccio.

La pellicola sarà pubblicata dal prossimo 4 novembre sul sito della Regione Campania nell’ambito della sezione Quartieri di vita Internazionale, progetto Eunic” del Campania Teatro Festival, in programma dal 5 al 18 dicembre.

Il cast

Mariagrazia Inverso, Piera Della Greca, Anna Ferrara, Swami De Santis, Iolanda Ilia Chirico, Maria Pia De Santis, Maria Francesca Scola, Lara Immediata, Ludovica Grambone, Maria Vittoria Graziano, Luigi Di Rienzo, Gerardo Lettieri, Gerardo Grambone, Francesco Gozza, Angelo Langellotti, Gabriel Langellotti, Martino Grambone, Luigi Esposito. Questi i nomi degli attori che hanno preso parte al film “Una favola azzurra e grigia”, tutti under 18.