Agropoli, cantina a fuoco in località Moio

Attimi di paura questo pomeriggio ad Agropoli, in località Moio Alto. Poco prima delle 17 un locale adibito a deposito, sito al primo piano di una abitazione, ha preso fuoco. Ancora da comprendere le cause che hanno determinato l’incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Agropoli e Vallo della Lucania, i carabinieri della locale compagnia e gli uomini della polizia municipale.

Per fortuna non si registrano feriti, mentre danni si sono registrati all’immobile. La strada che conduce in località Moio Alto, per consentire le operazioni di soccorso, è stata momentaneamente chiusa al traffico.