Pneumatici forati: vandali in azione a Monte San Giacomo

MONTE SAN GIACOMO. Vandali in azione nel centro valdianese. A lanciare l’allarme è il sindaco Angela D’Alto. Negli ultimi giorni, infatti, si sono registrate diverse forature di pneumatici. A causarle la presenza di chiodi a quattro punte lasciati in particolare lungo la strada di montagna in località Tempa Del Sorbo.

“Si informa la cittadinanza – scrive il primo cittadino – che sono state già allertate le forze dell’ordine per porre fine a questi atti di vandalismo”.

In attesa che le forze dell’ordine svolgano le loro indagini, l’invito è rivolto ai cittadini affinché prestino attenzione durante il transito lungo questa strada. Infine un appello a “segnalare eventuali e ulteriori episodi e a collaborare alla scopo di individuare i responsabili e porre fine a questo fenomeno”.