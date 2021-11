Paternò-Gelbison: successo vallese in terra sicula, cilentani primi

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per il nono turno del girone I di Serie D. La Gelbison era di scena in trasferta contro il Paternò allo stadio “Falcone Borsellino”: i rossoblù cercavano i tre punti dopo il successo di domenica scorsa contro il Portici. La gara dei cilentani, diretta da Gianluca Renzi di Pesaro, termina 0-2 con la squadra di Gianluca Esposito che sale a quota 23 punti sola in testa alla classifica.

Paternò-Gelbison: il primo tempo



Prima buona occasione all’ottavo di gioco per i padroni di casa quando Basualdo calcia una punizione dai 20 metri disinnescata senza troppi patemi da D’Agostino. Al 11′ risposta della Gelbison con Oggiano ma Latella riesce a chiudere in angolo. La stessa punta, dopo una decina di minuti dove succede poco, ci riprova al 23′ ma non riesce ad agganciare per questione di centimetri la palla. I vallesi vanno più vicini al vantaggio dopo tre minuti ma Latella chiude su Khoris. I locali si fanno vivi al 33′ ma la retroguardia rossoblù chiude bene consentendo una comoda uscita a D’Agostino. Dopo tre minuti punizione dai 25 metri per Uliano che però strozza troppo la palla che viene allontanata dalla difesa sicula. Passano circa 60 secondi quando Khoris, servito da Oggiano, ha la palla buona che vale il vantaggio cilentano che si materializza cosi al 37′. La reazione del Paternò è limitata ad una conclusione dalla media distanza sulla quale D’Agostino interviene facilmente.

La ripresa

Partita tirata anche nella seconda frazione che vede due squadre ad annullarsi senza riuscire a produrre occasioni importanti. Al 13′ su una punizione dal limite è Bisconti a mancare di poco lo specchio della porta cilentano, dopo tre minuti i locali invocano un rigore per un presunto fallo di mano ma il direttore di gara lascia correre. Sul fronte opposto occasione per Graziani, al 17, che dai 20 metri manda però alto sopra la traversa. Non va meglio a Camara, per gli isolani, che manca di precisione nella sua girata dopo un piazzato calciato da Basualdo. Nel miglior momento del Paternò la Gelbison, alla mezzora, chiude però il match: una bella giocata di Di Fiore vede la palla finire a Gagliardi che da pochi metri non sbaglia per il punto dello 0-2. Gli ultimi minuti servono solo per le statistiche: la Gelbison vince ancora tenendo la testa del girone I di Serie D.

IL TABELLINO:

PATERNÒ (3-5-2): Latella; Dama (72’Puglisi), Scoppetta, Bontempo; Bisconti (62′ Catania), Palermo (62′ Mangiameli), Basualdo (78’Rizzo), Cangemi,Guarnera (46′ Foderaro);Mascari, Camara. A disp.: Busà, D’Anca, Fofana, Zappalà. All. Torrisi.

GELBISON (3-5-2): D’Agostino; La Gamba (62′ Gagliardi), Gonzalez,Cardore (54’Ambro);Pinto (62′ Barbetta),Uliano,Graziani, Conti, Fois (71’D’Angelo); Oggiano, Khoris (80′ Frulla). A disp.: Gesualdi, Ferrara, Corado, Chinnici . All. Esposito.

ARBITRO: Moretti di Firenze (Gookoooluk-De Simone).

MARCATORI: 36′ Khoris 74′ Gagliardi

Ammoniti: Pinto, La Gamba, D’Agostino Dama, Mascari, Palermo, Graziani, Camara, Basualdo. Recupero: 1’pt-5’st