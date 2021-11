Caso Covid a scuola, torna la dad

A seguito della positività al COVID-19 di un docente della scuola secondaria di primo grado di Futani io sindaco Aniello Caputo ha disposto la sospensione della attività didattica in presenza in attesa di disposizioni per lo screening da parte del Dipartimento Prevenzione della ASL Salerno per la popolazione studentesca e per il personale docente e non.

“Si comunica che la didattica sarà svolta in modalità a distanza (DAD)”, fanno sapere dal comune.

Infine un invito: “In attesa di successive comunicazioni si invitano gli studenti e le rispettive famiglie a limitare i contatti”.