Segretario nazionale PSI in visita ad Agropoli

In questi giorni il segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, Enzo Maraio ha visitato Agropoli. Accompagnato dal segretario della Regione Lombardia per il Psi, Lorenzo Cinquepalmi e dal referente per il Psi ad Agropoli, il consigliere comunale Franco Di Biasi che ha fatto da Cicerone, ha avuto modo di ammirarne i luoghi simboli, le bellezze e peculiarità di questo territorio.

“Alla scoperta del centro storico e affascinato dalla storia di questa Terra ne ha riscontrato anche le problematiche ed insieme al consigliere Franco Di Biasi stanno già progettando per il futuro, per migliorarne i servizi e soddisfare al meglio i bisogni della gente”, fanno sapere dal partito.