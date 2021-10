Sconfitta casalinga per la New Basket Agropoli-Paestum

Gara equilibrata e vinta dagli ospiti grazie a una maggiore intensità a rimbalzo e ai secondi tiri concessi dalla difesa cilentana.

Il primo quarto di gioco si è concluso sul 21-21, mentre nella seconda frazione di gioco i potentini hanno chiuso sul +2.

Nel terzo quarto Potenza ha piazzato il break decisivo, e a 10′ minuti dalla sirena finale, i ragazzi di coach Lepre erano sotto di 9 punti.

Durante il quarto quarto, la New Basket non è riuscita a ricucire il parziale, mentre gli ospiti hanno chiuso sul 81-72 finale. I potentini hanno centrato così la terza vittoria in campionato, la New Basket invece esce sconfitta per la prima volta dal “Palagreen”.

Prossimo appuntamento per la New Basket Agropoli Paestum sarà la settimana prossima ad Angri.

Tabellini

University Potenza

Sansone 18, Mazzarese 5, Lorusso 2, Labovic 4, Lucarelli 25, Malpede 2, Filiani, Guma, Dedolko, Kadzevicious 19, Di Prospero 6, Spera.

New Basket Agropoli Paestum

Landgreen 22, Pekic 13, Borrelli 13, Dell’Omo 12, Farese 1, Lepre G. 11, Molinario, Norci, Porreca, Giuliano.