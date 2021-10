Sancataldese-Polisportiva Santa Maria: successo di misura per i ragazzi di mister Nicoletti

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per il nono turno del girone I di Serie D. La Polisportiva Santa Maria era di scena in trasferta presso lo stadio “Mazzola” contro la Sancataldese: giallorossi cercavano i tre punti dopo il successo di mercoledì contro il Cittanova.. La gara dei cilentani, diretta dal sig. Mario Marchioni di Rieti termina 1-2 con la squadra di Angelo Nicoletti che sale a quota 14 punti in classifica.

Sancataldese-Polisportiva Santa Maria: il primo tempo

Al 7’ i giallorossi si distendono in contropiede, provandoci con Oviszach, murato dalla difesa siciliana. Bella manovra costruita dal basso, tre minuti dopo, dai cilentani, con la difesa casalinga ancora una volta attenta. Al 12’ conclusione sporcata dei locali con Rotulo agguantata senza patemi da Grieco. Al 17’ Salvo frana su Oviszach in area di rigore e il direttore di gara, Marchioni di Rieti, non ha dubbi, assegnando la massima punizione ai giallorossi. Dagli undici metri, la solita freddezza di bomber Maggio che segna il gol del vantaggio (0-1). Tre minuti dopo, palla gol, sugli sviluppi di un angolo, per Romanelli, con una zampata bloccata da La Cagnina. Reazione Sancataldese con un cross che vede Coulibaly anticipare in corner su Balistreri. Al 26’ sono ancora i cilentani a far tremare la Sancataldese sulla corsia di Oviszach. Opportunità per i locali al 33’ con un collo piede di Calabrese dai 30 metri che si alza di un soffio sopra la traversa. Al 39’ ci prova Rotulo, sterzata in area di rigore e conclusione bloccata centralmente da Grieco. Occasionissima al 41’ con Sinatra che sbuca alle spalle della difesa giallorossa, miracolo di Grieco che salva il risultato con i piedi. Allo scadere, ancora i siciliani insidiosi con una punizione dal limite dell’area di Rotulo.

La ripresa

La ripresa si apre subito con un tiro di Liga, attento il portiere giallorosso. Sfuriata della Sancataldese nei primi minuti della ripresa, ma la difesa della Polisportiva respinge gli attacchi al mittente. Al 24’ occasione per Balistreri, ma la squadra cilentana di mister Nicoletti è brava anche in questa circostanza a respingere l’attacco rossoverde. La prima opportunità del secondo tempo per la Polisportiva è sui piedi di Maio al 26’, ma stavolta sono i siciliani a mutare l’attacco. Al 34’ è imprecisa la testa di Canino sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 37’, calcio di rigore anche per la Sancataldese e Balistreri dagli undici metri, con l’aiuto anche del palo, supera Grieco, che aveva intuito la traiettoria. La Polisportiva potrebbe firmare nuovamente il sorpasso al 41’ con Foufoue e al 42’ con Citro, palla fuori in entrambe le occasioni di pochi centimetri. Nell’ultima occasione, rosso diretto per Rotulo, che spintona un calciatore giallorosso a pallone lontano. Finale palpitante con un’altra super occasione per Citro, para La Cagnina. Non è finita, conclusione di Maggio, deviata dalla difesa, che colpisce la traversa. Il gol della vittoria arriva in pieno recupero con Tandara che appoggia in rete un tiro-cross di Luscietti.

Il tabellino

Sancataldese (4-3-3): La Cagnina; Salvo, Porcaro, Di Marco, Canino; Cess, Calabrese, Rotulo; Liga, Balistreri, Sinatra (5’ st Gancitano, 45’ st Bucceri). A disp.: Furnari, Guido, Camacho, Burcheri, Velardi, Lo Porto, Neri. All.: Campanella.

Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Grieco; Foufoue (45’ st Luscietti), Romanelli, Coulibaly, Konios; Maio, Simonetti, Citro; Romano (15’ st Emmanouil), Maggio, Oviszach (32’ st Tandara). A disp.: Stagkos, Giordano, Morlando, Katsioulas, Leite Borges, De Mattia. All.: Nicoletti.

Arbitro: Marco Marchioni di Rieti (Marucci-Gigliotti) Reti: 18’ pt Maggio su rig., 38’ st Balistreri su rig., 48’ st Tandara Espulsi: al 42’ st Rotulo. ammoniti Romano, Romanelli, Simonetti, Grieco. Angoli: 7-2. Recupero: 3’ pt e 5’ st.