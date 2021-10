Agropoli: comune candida a finanziamento ampliamento di due scuole

AGROPOLI. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento delle Scuole Landolfi in piazza della Repubblica e Scudiero in Via Verga.

LE SPESE

L’importo complessivo sarà pari a 59.936,36euro; di questa somma 46.788,72 euro saranno impiegati per l’esecuzione dei lavori; il resto sarà assegnato al capitolato dedicato ad eventuali imprevisti ed al pagamento dell’ IVA prevista per legge sui lavori.

L’Ente lo ha candidato all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, il quale assegna risorse, provenienti da Fondi Europei, per la messa in sicurezza e l’adeguamento di spazi, aule ed edifici scolastici adibiti ad uso didattico per gli anni 2020-2021.

“Questi interventi serviranno anche a facilitare l’accessibilità alle scuole delle persone portatrici di disabilità”– fanno sapere da palazzo di città.