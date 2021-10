Fai la spesa negli store del gruppo Infante? Entri allo stadio gratis

Nuova iniziativa targata US Agropoli in collaborazione con i punti di vendita del gruppo Infante. Da oggi, infatti, sarà possibile ricevere un biglietto omaggio per una gara dei delfini con un minimo di spesa di 50 euro nelle nostre attività selezionate: Maxistore Deco’, MD Supermercato, Ayoka negozio specializzato solo per animali e Zucchero & Cannella BISTROT e Osteria – Braceria – Pizzeria le menzionate attività si trovano in località Mattine presso la cittadella del gran sole della famiglia De Feo.

Una volta raggiunto l’importo minimo vi sarà consegnato subito alle casse il coupon omaggio. L’attività promozionale e con multipli compresi esempio con €150,00 di spesa 3 coupon omaggio da presentare alla biglietteria dello stadio “Guariglia” il giorno della partita. In alternativa è anche possibile recarsi presso la biglietteria con gli scontrini fiscali che attestino il quantitativo di spesa.

Attenzione: L’importo può essere anche cumulabile fra i vari punti di vendita indicati del gruppo Infante. Appena raggiunto l’importo minimo fra i vari scontrini fiscali basterà recarsi allo sportello dello stadio oppure presso il Maxistore Decó di Agropoli in località Mattine e subito riceverai il biglietto omaggio per la partita!