Basket Serie C Gold: sfida tra Agropoli e Potenza, Sala Consilina a caccia del terzo successo consecutivo

La quarta giornata del campionato di Basket Serie C Gold vedrà l’Agropoli in casa contro il Potenza ottenere il secondo successo di fila, il Sala Consilina centrare il tris in trasferta.

PROGRAMMA

SABATO ORE 18:00

Cercola Basket – Basketball Lamezia al Palazzetto di Cercola (NA)

DOMENICA ORE 18:00

Basket Bellizzi – Cestistica Benevento al Centro Sportivo “E. Berlinguer” di Bellizzi (SA)

Bim Bum Basket Rende – Pallacanestro Trinità al Polifunzionale di Quattromiglia Rende (CS)

New Basket Agropoli – University Basket Potenza al Palasport “A. Di Concilio” di Agropoli (SA)

New Caserta Basket – BC Irpinia al Palazzetto dello Sport di Giugliano in Campania (NA)

ORE 18:30

Angri Pallacanestro – Juvecaserta Academy al Palasport di Angri (SA)

Pallacanestro Salerno – Sorriso Azzurro Sant’Antimo al Palasilvestri di Salerno (SA)