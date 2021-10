Padula: sabato si chiude la mostra di Fabio Donato

Si chiude sabato 30 ottobre alla Certosa di Padula “Incontri/2”, la mostra di Fabio Donato che in occasione del finissage effettuerà alle ore 12 una visita guidata speciale, arricchendo di racconti e ricordi il percorso tra gli oltre 50 ritratti di alcuni dei grandi protagonisti della vita culturale internazionale, che Donato ha incontrato nella sua prestigiosa carriera di artista e fotografo.

Incontri /2 è una galleria di immagini, ritratti in bianco e nero e colore, di personaggi italiani e stranieri del mondo del teatro, della musica, della fotografia, della letteratura, incrociati e conosciuti durante la sua carriera. Dal Living Theatre di Julian Beck a Dario Fo, da Eduardo De Filippo a Lina Wertmuller, da Servillo a Martone, da Helmut Newton a Mapplethorpe, da Beuys a Warhol da Nitsch a Shimamoto. E, ancora, i protagonisti della musica da Pino Daniele a Luciano Cilio, da Dizzy Gillespie a Chat Baker solo per citarne alcuni.

Non a caso è stata scelta per questa mostra la sede della Certosa di Padula, che anche attraverso il progetto di valorizzazione della Regione Campania realizzato in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania del MIC e con il Comune di Padula, vuole diventare un luogo di incontro e scambio tra culture e personalità di diversa formazione artistica.

Il progetto espositivo, inserito per tutta l’estate nel percorso museale, molto apprezzato dai visitatori, è stato realizzato dalla Scabec e corredato da un volume catalogo.

La mostra è il primo tassello di un più ampio progetto – la Certosa delle Arti, voluta e finanziata dalla Regione Campania attraverso la Scabec – che vedrà dal prossimo anno la creazione di una Summer School di arti, tra cui quella di fotografia, e la creazione di seminari e incontri con maestri dell’obiettivo.

La mostra Incontri/2 è stata inaugurata lo scorso luglio in concomitanza con l’anteprima degli appuntamenti e i seminari di Double Sky, la sezione del progetto “Certosa delle Arti”dedicata alla musica jazz e curata da Maria Pia De Vito.

In mostra i ritratti di

Carlo Alfano, Lucio Amelio, Chet Baker, Roberto Benigni, Joseph Beuys, Achille Bonito Oliva, Renato Carpentieri, Ray Charles, Luciano Cilio, Luciano D’Alessandro, Lucio Dalla, Pino Daniele, Eduardo De Filippo, Luca De Fusco, Teresa De Sio, Armando De Stefano, Lucio Del Pezzo, Dario Fo, Mario Franco, Dizzy Gillespie, Living Theatre, Graziella Lonardi Buontempo, Nino Longobardi, Pupella Maggio, Robert Mapplethorpe, Marcel Marceau, Gerardo Marotta, Mario Martone, Peppe Morra, Roberto Murolo, Helmut Newton, Hermann Nitsch, Open Theatre, Mimmo Paladino, Gianni Pisani, Gigi Proietti, Fabrizia Ramondino, Marc Riboud, Marialuisa Santella, Mario Santella, Lina Sastri, James Senese, Tony Servillo, Shozo Shimamoto, Domenico Spinosa, Sting, Ernesto Tatafiore, Pasquale Trisorio, Mario Valentino, Lina Wertmüller, Andy Warhol.