Morigerati: al via manutenzione alle strade dopo i lavori per il metano

MORIGERATI. Via libera ad interventi sulla viabilità dopo le opere di metanizzazione del territorio. Le opere garantiranno la necessaria manutenzione delle arterie dove sono stati eseguiti degli scavi. Un modo per assicurare più sicurezza e per ripristinare anche buche e avvallamenti presenti anche nelle parti non interessate dagli interventi della metanizzazione.

Le spese

L’importo complessivo per il progetto dei lavori ammonta a quasi 76mila euro.

Il territorio comunale di Morigerati è stato interessato da lavori di costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale che rientrava nel programma relativo al l territorio del Bussento, Lambro, Mingardo, Gelbison, Cervati, Alento e Monte Stella.