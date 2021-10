Coppa Italia, Agropoli sconfitta ai rigori

Retour match in programma al “Vallefuoco” di Mugnano tra il Napoli United di Maradona junior e l’ Agropoli di Cianfrone. I delfini partivano con il vantaggio nella gara di andata del turno di Coppa Italia Campania: due settimane fa, al Guariglia, Margiotta e Yeboah ribaltarono il vantaggio ospite di Navarrete. I cilentani, reduci da un’ altra rimonta, quella in campionato ad Angri, dovevano fare a meno dei lungodegenti Vitelli e Criscuolo. Ampio turnover per Cianfrone: Centrangolo tra i pali, difesa composta da Greco, Duco, Matrone e Della Guardia. A centrocampo debutto di Piersanti con Masocco e Monzo, davanti Agresta, Roghi e Bacio Terracino. I padroni di casa, erano usciti vittoriosi dall’ ultima trasferta di campionato: nella sfida al Sant’Antonio Abate in gran spolvero Schinnea, autore di una doppietta, e Navarrete autore di diversi assist.

Era proprio questa la coppia d’attacco confermata da Maradona, in campo anche Ciranna e Medaglia. Panchina iniziale per l’ex Castrovillari Akrapovic. Arbitrava il signor Palmieri di Avellino, coadiuvato da Recano di Nola e Martinelli di Castellammare di Stabia. La cronaca del match: al 6′, sugli sviluppi di un corner, colpo di testa alto di Oliva. Partiti meglio i padroni di casa che un minuto dopo la sbloccano con Navarrete, in rete anche all’andata, che segna sull’ uscita di Cetrangolo. 22′: bella girata di Schinnea, bravo a raccogliere un pallone vagante in area, piede perno che evita l’intervento di Duco, attento il portiere delfino che alza in corner. Al 25′ continua la pressione del Napoli United, a provarci questa volta è Pelliccia in area. Ancora attento Cetrangolo sul lato destro. 27′: espulso Ciranna per i padroni di casa. Il centrocampista ex Buccino becca la seconda ammonizione per fallo su Masocco.

Al 35′ infortunio, probabilmente muscolare, per Bacio Terracino, che si tocca il flessore, il suo posto in campo viene preso da Natiello. È proprio l’ex Castel San Giorgio a provarci un minuto dopo su punizione, destro fiondato a fil di palo: fuori di poco. 40′: il pareggio dell’ Agropoli. Tiro cross di Masocco dalla sinistra, Roghi ci mette lo zampino che basta per mettere fuori causa il portiere Giordano. Al 42′ con l’inerzia a favore l’Agropoli sfiora il vantaggio. Destro magico, sempre su punizione di Agresta, miracolo questa volta di Giordano che vola sotto l’incrocio. Sul punteggio di parità si chiude il primo tempo. 53′: ad inizio ripresa conclusione morbida di Pelliccia, attento Cetrangolo. Al 58′ bella sventagliata di Roghi per l’accorrente Piersanti, il giovane leggermente sbilanciato, da buona posizione calcia alto. Grande occasione per i delfini. 65′: il momento di De Cristofaro che rileva Agresta.

Al 68′ a provarci ancora l’Agropoli con Roghi, rasoterra fuori di poco alla destra di Giordano. 70′: fuori Piersanti per Guzzo, nel Napoli United Calvanico rileva Pelliccia. Al 72′ colpo di testa di Medaglia in area, salva Della Guardia sulla linea. 74′: tiro di Navarrete e mano di Guzzo in area. Dal dischetto Akrapovic spiazza Cetrangolo che fa il 2-1 riportando la sfida in equilibrio rispetto alla gara d’andata. Cianfrone decide a questo punto decide di giocarsi la carta Margiotta che rileva Monzo. 82′: Navarrete ruba palla a Della Guardia forse fallosamente dalla trequarti, il suo destro non impensierisce Cetrangolo che fa sua tranquillamente la sfera.

All’ 86′ Cianfrone fa entrare Yeboah. 88′: punizione di Natiello, palla alta. Al 94′ sgroppata dell’ex Gelbison in area, la punta agropolese reclama un rigore per atterramento in area, ma l’arbitro lascia proseguire. Si arriva quindi ai decisivi tiri dal dischetto, vinti dalla formazione di Maradona che accede ai quarti. Per l’Agropoli, ora testa alla sfida di campionato di domenica contro il Sant’Agnello.

Sequenza: Akrapovic (N) gol, De Cristofaro (A) parato, Navarrete (N) gol, Roghi (A) alto, Santoro (N) gol, Margiotta (A) gol, Arulo (N) gol.