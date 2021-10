Agropoli: X Campionato Vela d’Autunno, maltempo costringe al rinvio

Nulla da fare ad Agropoli dove, considerate le previsione meteo sfavorevoli e la flotta disomogenea scesa in acqua, la prova in programma nella giornata di domenica è stata annullata: come da bando di regata, il prossimo ed ultimo appuntamento con il X Campionato Vela d’Autunno Trofeo Nino Raines si svolgerà domenica 7 novembre con avviso alle ore 10:55.

Il Campionato, iniziato lo scorso 26 settembre e perfettamente organizzato nelle acque antistanti il porto di Agropoli e della costiera cilentana dalla LNI sez. di Agropoli con il patrocinio del Comune di Agropoli, sta impegnando cinque equipaggi della locale Flotta J24.

La classifica provvisoria (stilata dopo le prime sei regate sulle boe di circa 4 miglia e due scarti) vede al comando Ita 124 Ossoduro di Francesco d’Ambrosio (6 punti; 3,2,1,2,3,1) seguito a pari punteggio (7) da Ita 11 Canarino Feroce armato da Riccardo Grattacaso (1,1,dnc,dnc,1,4) e da Ita 466 Biagio armato dal Capo Flotta Peppe Manganelli (2,3,3,1,2,2). Quarto e quinto posto per Ita 188 Ice Spray armato da Antonio Chiodero (12 punti; 4,4,2,3,ret,3) e per Ita 217 Viva Papà di Maddalena Sangiovanni (23 punti; dnf,5,dnc,dnc,dnc,dnc).

Appuntamento, quindi, domenica 7 novembre con le regate finali del X Campionato Vela d’Autunno Trofeo Nino Raines.