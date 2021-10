Sconto sulla Tari del 90% alle utenze domestiche ad Atena Lucana

In questi giorni le famiglie di Atena Lucana stanno ricevendo la TARI 2021 con importo da pagare pari solo al 10% del dovuto. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di applicare alle utenze domestiche lo sconto del 90% sull’importo dovuto per la TARI 2021, come anticipato nel consiglio comunale del 13 settembre.

Sconto sulla Tari: l’iniziativa

«Un’azione concreta a vantaggio di tutte le famiglie di Atena Lucana in considerazione del difficile periodo che stiamo tutti attraversando a causa della pandemia da COVID-19 che ha inciso negativamente su ogni aspetto della nostra vita», fanno sapere da palazzo di città.

«Si tratta chiaramente di una misura straordinaria che questa Amministrazione ha inteso fortemente mettere in campo per il corrente anno, con non poche difficoltà – aggiungono – Un provvedimento, quindi, di natura eccezionale che va ad alleggerire in misura sostanziosa (-90% per l’anno 2021) il peso della tassa sul bilancio delle famiglie di Atena Lucana per l’anno 2021».

Il commento del sindaco

«L’Amministrazione che guido, inoltre – dichiara il sindaco Vertucci – sta lavorando per mettere in atto tutte quelle iniziative che, con la necessaria collaborazione di tutti i cittadini e gli utenti, possano portare a migliorare sempre di più la qualità del servizio erogato e, nel contempo, a ridurre sempre di più il peso della TARI dovuta dalle famiglie»