Operazione della Polizia: 10 minori in carcere nel salernitano

Nella prime ore della mattina odierna, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la Polizia di Stato staeseguendo 15 ordinanze di custodia cautelare a carico di minori, delle quali 10 provvedimenti di custodia presso Istituto Penitenziario Minorile ed altre 5 di collocamento in comunità, disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno.

Alle ore 11.00 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, dr.ssa Patrizia Imperato, terrà conferenza stampa presso il proprio ufficio.

