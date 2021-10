Montesano sulla Marcellana: a Giuseppe Manilia il premio “Migliori pasticcieri al mondo”

MONTESANO SULLA MARCELLANA. Importante riconoscimento per il pluripremiato pasticcere di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Manilia. Si è aggiudicato il premio Migliori Pasticcieri al Mondo Luxury Pastry in the World, a Milano, nel corso della Fiera Host2021.

Il maestro Iginio Massari, ha selezionato i migliori pasticcieri del mondo che meglio celebrano il concetto di lusso in pasticceria, in occasione di Host2021; la fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza che si chiude oggi a Milano.

“Grazie di cuore al Maestro Iginio Massari e Debora Massari. Un giorno che non dimenticherò – ha commentato il maestro Manilia . Non avrei mai immaginato che un giorno mi sarei seduto accanto al maestro dei maestri Igino Massari; per raccontare la mia storia, la mia vita di pasticceria. La mia partecipazione a questo evento e il premio ricevuto sono una grande soddisfazione per me”.

La collaboratrice e moglie Rosita Costa ha invece ricordato le belle parole espresse da Igino Massari per Giuseppe Manilia: “un ragazzo cresciuto con sani principi, passione e creatività”.

Una grande soddisfazione condivisa nella comunità di Montesano sulla Marcellana, come ha affermato il Sindaco Giuseppe Rinaldi: “Come sempre ha pensato di chiamarmi per primo per dire che si parlava, questa volta a Milano, della nostra Montesano – ha detto – . Come sempre si è distinto. Come sempre ha portato alta la bandiera del nostro paese di cui è cittadino onorario; dimostrando la sua bravura, il suo talento, la sua arte geniale, immensa, oltre ogni confine e, questa volta, ha superato i confini davvero. Grazie di tutto, sei un orgoglio per la nostra comunità!”, ha concluso il Sindaco.