Indice di criminalità nelle Province italiane: Salerno 44^

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la classifica relativa all’Indice di criminalità nelle Province Italiane. Nel report si confermano le criticità legate alla sicurezza nelle grandi aree metropolitane, tutte tra le prime 20 province della classifica. In graduatoria la Provincia di Salerno è al 44° posto su 106 province esaminate.

Indice di criminalità, il report

Milano ancora prima per denunce in rapporto alla popolazione residente, seguita da Bologna e Rimini, ultima Oristano, considerata la più sicura. Boom di reati sul web, oltre 800 al giorno nei primi sei mesi del 2021. Alert su violenze, minacce e droga.

La situazione di Salerno

Salerno come detto si colloca al 44esimo posto in classifica generale con poco più di 31mila denunce con un indice di criminalità 2.841 per ogni 100.000 abitanti. La città che aveva registrato un -12% nell’anno precedente adesso ha invece un indice del 3% in più se si va a considerare la variazione avvenuta nel primo semestre dal 2020 al 2021.

Oltre alla classifica generale il Sole 24 Ore divide le province italiane anche in base al tipo di reati. Per i danneggiamenti, Salerno è tra le ultime posizionandosi 97esima su 106 province con 2150 denunce registrate e 197 come incidenza ogni 100mila abitanti. Per le minacce Salerno è 6ª mentre è 15ª nella classifica relativa alle denunce per percosse.

Nelle denunce per FURTI con STRAPPI, la provincia di Salerno si attesta al 31º posto con 135 denunce per questo reato. Per i FURTI di AUTO, poco meno di 2.000 a Salerno che comunque è in decima posizione collocandosi sopra Milano. Nelle RAPINE Salerno è 31ª con 275 denunce. Per i FURTI in ABITAZIONE 80esima posizione. Da non sottovalutare il dato sul RICICLAGGIO di DENARI in cui la nostra provincia si colloca in 29esima posizione con 37 denunce .