Cuscino memory: i benefici del suo utilizzo

Il cuscino memory sa essere davvero prezioso per accentuare comfort e benessere durante il riposo, di conseguenza il suo utilizzo non può che essere consigliato. Il cuscino memory deve il suo nome al fatto di essere prodotto in memory foam, un materiale dalle caratteristiche tecniche davvero uniche il quale ha alle spalle una storia antica e suggestiva.

La nascita del memory foam

Il memory foam fu progettato nientepopodimeno che dalla NASA negli anni Settanta: l’obiettivo del famoso ente statunitense era quello di evitare che i propri astronauti subissero traumi durante le fasi di lancio o di atterraggio, e la particolare viscosità del memory foam era assolutamente perfetta per tale obiettivo.

Una volta decaduto il brevetto NASA, il memory foam iniziò ad essere utilizzato per la produzione di materassi e non tardò a diffondersi in tutto il mondo nell’arco di brevissimo tempo, essendo così apprezzato dai consumatori.

Le caratteristiche tecniche di questo materiale

Oltre ad essere oggettivamente comodissimo, il memory foam presenta una peculiarità decisamente “sui generis”, ovvero quella di deformarsi “ricordando” la sua forma originaria, la quale viene sempre recuperata.

Questo significa che sdraiandosi su un materasso in memory foam, ovvero quello che viene comunemente definito “materasso memory”, questo si adatterà alle forme del fisico e alla relativa postura, garantendo così un sostegno ottimale e perfettamente omogeneo; quando ci si alzerà dal letto, il materasso recupererà la sua forma originaria nell’arco di alcuni secondi, senza il rischio che possa deformarsi stabilmente.

I vantaggi del memory foam anche nel cuscino

Fatta questa premessa sarà senz’altro più facile comprendere cosa sia il cuscino memory, ovvero appunto un cuscino realizzato interamente in questo materiale. Il ricorso al memory foam sa essere vantaggiosissimo anche per quel che riguarda questo impiego: riposare su un cuscino memory sa infatti donare un’eccellente sensazione di comfort e di distensione psico-fisica.

In virtù delle caratteristiche del memory foam, di cui si è detto, questi cuscini possono essere sottoposti a qualsiasi tipo di pressione, quindi sanno adattarsi come nessun altro cuscino saprebbe fare; la loro capacità di sostenere in maniera uniforme tutto il capo, inoltre, li rende vivamente consigliati a chi soffre di artrosi cervicale, come anche a chiunque voglia scongiurare fastidi di questo tipo.

I migliori cuscini memory, ovviamente, sono anallergici e scongiurano efficacemente lo svilupparsi di acari e di microbi, senza trascurare la loro sfoderabilità, una caratteristica assai utile in quanto consente di separare in pochi istanti l’imbottitura dalla fodera, lavando quest’ultima comodamente in lavatrice.

L’accessorio ideale per assicurarsi un ottimo comfort

I cuscini memory, dunque, sono davvero una scelta interessante, sia per chi deve fronteggiare problemi cervicali, sia per chi desidera semplicemente dormire nel modo più comodo possibile e prendersi cura del proprio benessere anche durante il riposo.

Sulla base di quanto detto, non può che essere un’ottima idea quella di utilizzare i cuscini memory congiuntamente ai materassi memory.