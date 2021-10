Capaccio Paestum: concluso primo giorno di riprese per la TV russa

Si è concluso ieri il primo giorno di riprese per la nota tv russa NTV. Queste le parole emozionate della Presidente, dell’Associazione O Cilento, Olga Yegorova, impegnata in questa importante attività di promozione territoriale: “Colgo intanto l’occasione per ringraziare tutti coloro, dalle amministrazioni locali, Il Comune di Capaccio Paestum in primis e il Comune di Castellabate, che hanno reso possibile l’iniziativa, agli operatori economici del territorio (Savoy Beach Hotel Beach Club 93 Ristorante Tre Olivi Azienda Agricola San Salvatore 1988 La Dispensa San Salvatore Caseificio Barlotti Vecchio Saracino | Carola 1801 Le Alici Di Menaica Keysell Cilento In Tavola) che hanno creduto nel nostro progetto che poi è il loro, anzi è il nostro di tutti i cilentani …. che amano questa meravigliosa terra!”



“La nostra Associazione, nelle premesse del nostro Statuto, ha in animo di operare di fatto anche come strumento e supporto a beneficio degli operatori turistici locali per promuovere il loro “prodotto vacanza” nei confronti di una variegata domanda di fruizione turistica “Incoming”, e con tale vision “O Cilento APS” è orientata a fornire assistenza e consulenza a realtà operanti nel turismo e si fa, e si farà sempre più spesso, vettore di promozione e di visibilità del “Brand Cilento” presso l’utenza turistica proveniente dai paesi di lingua russa ed inglese”, prosegue la presidente.



E aggiunge: “Noi di “O Cilento APS” crediamo molto nello sviluppo del Cilento come meta turistica esperienziale ad alto valore aggiunto per la sua bellezza paesaggistica e naturalistica, ricca di storia, cultura e tradizione.

In particolare con le nostre attività di promozione intendiamo trasmettere al viaggiatore/ospite/fruitore del territorio locale, un Cilento vivo, che coinvolga i cinque sensi dell’umano percepire, anche attraverso l’utilizzo delle moderne tecniche di comunicazione televisiva, digitale ed il social-web marketing”.

Queste, invece, sono le parole del Vice Presidente, un visionario dalla pluriennale esperienza nel settore, Mauro Falcioni: “…. bisogna imparare di nuovo ad attingere alle risorse di una tradizione che ha pochi eguali al mondo.

Paesaggi gastronomici celebri sin dall’antichità, filiere produttive di eccellenza assoluta, la pasta, la mozzarella, la pizza, il pomodoro, i latticini, il vino, la frutta, i legumi, l’olio extravergine d’oliva.

Sono i pilastri della dieta mediterranea, le materie prime di uno stile di vita che recupera il passato per anticipare i tempi. Sapori e prodotti che vengono da lontano, dalla fatica dei nostri antenati, dalla loro sapienza, intelligenza, lungimiranza, resilienza.

Siamo consapevoli e convinti che spetta, dunque, ad organismi come quello rappresentato anche dalla “piccola ma dal grande cuore” no profit “O Cilento APS” il compito di riannodare la trama della storia, di recuperare quei fili umani, economici, culturali spezzati in nome di un’idea “Fordista” di sviluppo turistico tanto fallimentare quanto estranea alle vocazioni dei nostri territori …”