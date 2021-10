Vibonati, navetta gratuita per il cimitero in occasione del 2 novembre

VIBONATI. Un servizio utile per permettere a tutti, soprattutto anziani o quanti hanno difficoltà a spostarsi autonomamente, di raggiungere il cimitero. Il Comune di Vibonati, in occasione del 2 novembre, giornata dedicata alla Commemorazione dei defunti, ha deciso di attivare un servizio navetta per consentire di recarsi al campo santo per fare visita ai defunti.

Il servizio sarà attivo anche lunedì 1 novembre. Questi gli orari:

Partenza da Villammare (piazza Radio Libere): ore 9, 11, 14.30

Parteza da Vibonati (parcheggio Gerbase) ore 9.30, 11.30, 15

Partenza dal cimitero per Villammare: ore 10, 12 e 15.30

Partenza dal cimitero per Vibonati: ore 1.30, 12,30, 16