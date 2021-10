Rapina in farmacia ad Eboli: indagini in corso

Attimi di paura nella tarda mattinata ad Eboli. Un uomo armato di pistola ha fatto irruzione nella farmacia comunale, sita in via Bachelet. Il malvivente ha minacciato il persone costringendolo a consegnare il denaro. Successivamente è fuggito via.

Del caso sono stati informati i carabinieri della compagnia di Eboli che hanno avviato le indagini sulla rapina in farmacia. Si punta a recuperare anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

L’ammontare del bottino sarebbe di circa quattro mila euro. La scorsa settimana una rapina si è registrata anche ad Agropoli, all’interno di un supermercato di via Padre Giacomo Selvi.